助洗腎病人控管飲食 奇美醫院推低磷鉀西點

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奇美醫院腎臟科主治醫師楊翼寧表示，許多民眾會以麵包當早餐，但市售麵包通常沒有完整包裝及營養標示，慢性腎臟病患選購時無法得知磷鉀含量高低與熱量多寡，難以做好飲食管控，奇美醫學中心與奇美食品合作，透過改變食材及製程，已研發多款「磷鉀控制機能西點」。中央社記者楊思瑞攝 111年2月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）奇美醫學中心與奇美食品公司合作研發「磷鉀控制機能西點」，針對27名血液透析病人進行為期1個月研究，發現長期血磷控制不佳的病人透過計畫性食用，可獲理想控制。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師楊翼寧今天在院內衛教宣導會中表示，台灣慢性腎臟病盛行率逐年攀升，隨之而來的併發症也會增加病人罹病率與死亡率，其中高血磷及營養不良對病人病程有顯著影響，日常飲食控管嚴謹與否，會影響慢性腎臟病惡化速度。

楊翼寧表示，許多民眾會以麵包當早餐，但市售麵包通常沒有完整包裝及營養標示，慢性腎臟病患選購時無法得知磷鉀含量高低與熱量多寡，也就無法做好飲食管控，奇美醫學中心與奇美食品合作，透過改變食材及製程，已研發多款「磷鉀控制機能西點」。

她說，去年10月通過人體試驗委員會審查，針對長期血磷控制不佳的27名血液透析病人進行為期1個月研究，受試者接受常規醫療團隊的飲食衛教指導並嚴格遵守，且每週3天依營養師設計的食譜，食用磷鉀控制機能西點為早餐。

楊翼寧指出，從受試者每月常規追蹤檢驗的各項抽血數值觀察，食用後白蛋白（營養指標）方面有統計意義的增加，血磷方面為有統計意義的下降，代表受試者營養狀況明顯改善，長期血磷控制不佳的病人也得到理想控制。

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奇美食品企劃處長柯惠雯表示，一般西點製作運用的奶油與牛奶是此類食品磷的主要來源，磷鉀控制西點以大豆鮮奶油取代奶油、豆漿取代牛奶來降低磷含量。另外，製程中以過水降低菠菜及南瓜的含鉀量，售價雖較一般西點高一些 ，但多數消費者仍可接受。

奇美醫學中心營養師林珈汶表示，磷鉀控制機能西點的熱量與磷、鉀含量，大約是同份量一般市售產品的一半，為慢性腎臟病患提供早餐或點心新選擇，有低磷鉀飲食需求者可向醫師或營養師諮詢，擬定適當飲食計畫。（編輯：郭諭儒）1110208