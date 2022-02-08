桃園市新增2處確診者足跡 曾到大溪區賣場及藥局

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桃園市政府新聞處長詹賀舜8日在疫情說明記者會中，公布COVID-19確診者案19360及案19362新增公共場所足跡，包含2月2日上午9時到10時曾至美廉社大溪慈光店；2月3日下午4時許曾至啄木鳥藥局大溪店。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月8日

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市政府今天下午公布日前確診者新增的公共場所足跡，範圍都在大溪區，確診者曾前往美廉社大溪慈光店，以及啄木鳥藥局大溪店等2處，市府提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

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桃園市政府新聞處長詹賀舜下午在疫情說明記者會中，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19360及案19362新增公共場所足跡，包含2日上午9時到10時曾至美廉社大溪慈光店；3日下午4時許曾至啄木鳥藥局大溪店。

詹賀舜說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：屈享平）1110208