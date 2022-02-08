福島5縣食品解禁 消基會籲跟日本對接追溯機制

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）行政院今天宣布日本福島5縣食品解禁，將改為禁止風險品項進口。消基會董事長黃怡騰質疑發布時機欠缺有效溝通、錯誤嫁接民意，應強化產地標示、與日本對接產銷履歷追溯機制。

2011年3月11日東日本強震釀成福島核災，當年3月25日起，台灣全面禁止進口福島5縣食品迄今。行政院今天召開「日本食品輸入管制措施」記者會宣布調整措施，從禁止特定地區進口，改採國際間的禁止風險品項輸入。

黃怡騰接受中央社記者電話訪問時說，這次的發布時間點，不論是春節前或之後，都是沒充分對話就端出來的唐突政策，欠缺有效溝通、說明，對此表示遺憾。

他並說，2018年反核食公投以高票通過，政府卻用2021年反萊豬公投未通過，轉換成民眾支持開放支持核食的基礎，恐有扭曲、錯誤嫁接民意之虞。

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他認為，政府固然有找專家做科學風險評估，但也是證實日本福島的食品不管原料材料或成品，仍然具有輻射量的殘留存在，只是說這些輻射劑量對於癌症、遺傳可以忽略，這個以外就不能忽略了，「不是嗎？」、「福島仍有輻射，輻食仍然存在」。

他呼籲，政府做更好的科學評估來說服民眾，針對開放輸入的敏感項目，做更清楚的標示，讓民眾可辨識、選擇，並援引食品安全衛生管理法第9條第2項的規定，公告特定產品建立生產履歷，以利追溯所用原材料、產地及生產歷程，同時建議政府跟日本對接追溯機制，如此一來，搭配標示，會有相乘、好的效果。（編輯：陳清芳）1110208