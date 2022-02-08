族人疑亞泥礦權諮商同意投票 部落主席：部分意見

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（中央社記者張雄風台北8日電）玻士岸部落族人今天北上為亞泥礦權諮商同意權陳情，認為過程倉促、資訊不完整。部落會議主席張文盛發布聲明，此為少部分族人意見，發言內容與部落會議立場有差異、混淆視聽。

亞泥新城礦權展延案去年遭法院判決撤銷確定，但玻士岸部落族人今天赴行政院外陳情，指部落會議欲在12日舉行諮商同意權投票，質疑過程倉促，呼籲政府應讓族人得到完整資訊，啟動土地回復作業。

玻士岸部落會議主席張文盛晚間發布部落初步聲明，部分族人北上行政院陳情及召開記者會，是為少部分族人陳述意見，並非由玻士岸部落會議幹部及族人全部意見，且發言內容完全與部落會議的立場有部分差異，玻士岸部落會議嚴正聲明此種假借部落會議名號，混淆視聽的行為。

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聲明指出，玻士岸部落會議秉持部落多數族人期待，依照原住民族基本法第21條，由部落會議多數幹部同意，提出諮商同意投票案，把決策權交給部落家戶，部落諮商同意投票辦理，一切合法合規，希望透過民主程序，尊重部落自主，將決策權交由族人共同決定，而非由少數人士或外部力量，干擾部落重大事項決策。

聲明強調，整個諮商同意過程當中，部落會議與亞洲水泥公司，共召開了近10場說明會與溝通會，亞泥公司也提出10+11項回饋機制；部落族人是在充分知情與參與的前提下，進行諮商同意的投票，少數族人的主張，並非事實。（編輯：管中維）1110208