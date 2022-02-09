中山大學申設國際金融研究學院 獲教育部核准通過

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）國立中山大學去年底申設國家重點領域「國際金融研究學院」，今天獲教育部核准通過。先期將設立「國際資產管理研究所」，招收對象為金融界中級主管等，3月底接受報名。

中山大學今天發布新聞稿指出，去年底申設的「國際金融研究學院」，今天獲教育部核准通過，預計今年3月底開始接受報名，4月考試，6月正式上課。

中山大學表示，「國際金融研究學院」先期將設立「國際資產管理研究所」，開設「永續金融」及「數位金融」微學程，讓學生可跨不同領域選修；未來將陸續成立永續金融及數位金融2個學位學程。

國際資產管理研究所招收對象為金融界中級主管、政府監理機關及科技產業上下中游等專業人士，有3年以上相關業界資歷及多益850以上者，以全英語授課；同時也與全台22家金融機構產學合作，提供實習機會及師資交流等。

此外，中山大學每年將提供約新台幣200萬元獎學金，擇優讓學生可至國際大學學習，如美國紐約大學、英國倫敦政經學院、倫敦商學院及新加坡國立大學等。

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中山大學校長鄭英耀表示，國際金融研究學院透過以「國際資產管理」為核心，加上「永續金融」及「數位金融」課程設計，盼培育具備國際移動能力、高階金融商品開發設計及國際資產管理人才。

中山大學副校長蔡秀芬表示，國際金融研究學院透過延攬具高階金融、華爾街避險基金、IMF金融國際組織監管業務等實戰經驗國際師資，課程設計以國際資產管理人才的關鍵職能為核心，聚焦金融創新發展觀念及實作並重。此外，也設計貫穿兩年的商業模式創新實作課程，讓學生透過實作，摸索定義企業痛點，研究並解決產業界與金融業界所面臨商業模式創新問題。（編輯：孫承武）1110209