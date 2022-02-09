開學在即高雄新增2學生染疫 市府加強校園清消

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）中小學11日開學，高雄今天新增2名10多歲學生確診。高雄市長陳其邁指出，會加強校園清消、防疫，教職員須遵守教育部打滿2劑疫苗等規定，若有確診個案，會依規定停班課。

高雄市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案19380、19381、19382及19401，其中19381、19382是10多歲的高中職以下男學生。

陳其邁下午在高市府防疫會議會後記者會表示，市府會持續加強學校清消及包括隔板等防疫工作準備，教職員也要遵守教育部打滿COVID-192劑疫苗或進行核酸檢測（PCR）、快篩等規定；若有學校出現確診個案，市府也會依規定宣布停班課。

陳其邁說，開學在即，校園防疫採嚴格標準，也提醒家長若對孩童身體狀況有疑慮，建議到診所或在家居家快篩，共同努力防疫。

另外，因確診者在大樹區有足跡，市府9日及10日在大樹區公所增設社區篩檢站；高雄港36號管制站及3、5貨櫃中心將於11日與12日設置疫苗接種站；旗津區朝龍宮及高科大旗津校區也將於11日至13日設置疫苗接種站。

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先前確診的引水人遭到高市府、交通部航港局表示要開罰，媒體詢問是否有1罪2罰情形。對此，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，交通部主要是針對個案未依規定完成篩檢程序登船，高雄市衛生局是針對個案未遵守市府制定的開工前PCR篩檢政策，這是不同事由。

陳其邁指出，這是不同行為、不同處罰，引水人未遵守航港局規定登船，高市府是針對引水人未遵守市府春節採檢政策，5次採檢通知都沒來而開罰。（編輯：戴光育）1110209