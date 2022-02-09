學生確診新增1本土4境外 累計1052人染疫

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（中央社記者陳至中台北9日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天公布最新確診學生案例統計，新增1名本土和4名境外移入案例，各級學校累計達1052名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年2月9日下午5時30分為止，共1052名學生染疫，其中802例是本土案例（日增1例），250例是境外移入（增4例）。

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以教育階段區分，大專校院434例（增2境外）、高中164例（增2境外）、國中123例、國小214例（增1本土）、幼兒園117例。

全台中小學開學日為2月11日，學校近日加強清潔、消毒，教育部也呼籲家長關心子女狀況，注意是否有COVID-19疑似症狀。教育部臉書粉絲專頁今天貼出「準備收假小撇步」，建議親子多關懷、多傾聽，透過運動和清淡飲食調整作息，開始準備開學用品、擬定計畫，迎接開學的到來。（編輯：張芷瑄）1110209