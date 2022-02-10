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東北季風影響 北部、東北部天氣較涼

2022/2/10 08:14
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（中央社台北10日電）中央氣象局表示，今天受東北季風影響，北部東北部天氣較涼；華南水氣移入，北部東半部局部雨，清晨中南部易有局部低雲或霧。

氣象局指出，今天東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；預測低溫在西半部及東北部攝氏14至16度，花東約18度；預測高溫在北部及東北部約18、19度，中部、東部、東南部及台南約23、24度，高屏地區高溫26至28度。

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降雨方面，今天仍有華南水氣移入，北部地區整天有不定時局部短暫雨，東半部地區則是迎風面的地形性降雨，其他地區為多雲到晴的天氣；此外清晨中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，駕駛朋友請留意行車安全。

氣象局也說，東北風仍較強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風；另外，東半部（含蘭嶼、綠島）則有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全；澎湖箱網等海水養殖產業也請特別注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110210

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