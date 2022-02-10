台師大攜中嘉推媒體素養教育 引導民眾明辨訊息
2022/2/10 11:26（2/10 12:21 更新）
台灣師範大學媒體素養教育基地與中嘉數位公司攜手推動媒體素養教育，透過講座、研習來引導大眾了解媒體生態和明辨訊息。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月10日
（中央社記者許秩維台北10日電）台師大媒體素養教育基地與中嘉數位公司攜手推動媒體素養教育，今年提供新台幣500萬元經費，補助相關課程、講座與研習，引導大眾了解媒體生態和明辨訊息。
台灣師範大學今天新聞稿指出，傳播科技發展造就多元資訊平台，而資訊爆炸的年代衍生許多新興亂象，如假訊息及同溫層等爭議，影響社會安定與國家安全。
台師大媒體素養教育基地與中嘉數位公司決定攜手，從國教、高教及終身教育三管齊下，於今年提供超過500萬元經費，全面推動媒體素養教育，從認識媒體角色、思辨媒體訊息到建構理想媒體，以增進全民媒體素養能力。
計畫主持人、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏表示，經費將補助大學媒體素養課程與專題講座、各類教師研習，並開放公民團體和各級學校及教師團體申請經費辦理研習，還會舉辦大學及高中營隊活動、微影音與文字創作競賽等，以培育數位時代公民所需的資訊與媒體素養。
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為了讓民眾知曉和多利用公用頻道，台師大媒體素養教育基地也將在基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等6個中嘉集團有線系統服務的縣市，安排媒體近用權論壇、影像製作工作坊，教民眾自製影片，上架有線電視公用頻道，並舉辦主題競賽，廣徵影像與圖文創作內容。
台師大媒體素養教育基地提到，去年開始與中嘉數位共同辦理媒體素養教育合作計畫，師生與民眾參與踴躍，補助課程數量比預期多1倍，民眾產製公用頻道影片數量也比預設目標多出近3倍，參與人數超過6000人，期望今年總參與人數能突破萬人。（編輯：張雅淨）1110210
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