台師大攜中嘉推媒體素養教育 引導民眾明辨訊息

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（中央社記者許秩維台北10日電）台師大媒體素養教育基地與中嘉數位公司攜手推動媒體素養教育，今年提供新台幣500萬元經費，補助相關課程、講座與研習，引導大眾了解媒體生態和明辨訊息。

台灣師範大學今天新聞稿指出，傳播科技發展造就多元資訊平台，而資訊爆炸的年代衍生許多新興亂象，如假訊息及同溫層等爭議，影響社會安定與國家安全。

台師大媒體素養教育基地與中嘉數位公司決定攜手，從國教、高教及終身教育三管齊下，於今年提供超過500萬元經費，全面推動媒體素養教育，從認識媒體角色、思辨媒體訊息到建構理想媒體，以增進全民媒體素養能力。

計畫主持人、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏表示，經費將補助大學媒體素養課程與專題講座、各類教師研習，並開放公民團體和各級學校及教師團體申請經費辦理研習，還會舉辦大學及高中營隊活動、微影音與文字創作競賽等，以培育數位時代公民所需的資訊與媒體素養。

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為了讓民眾知曉和多利用公用頻道，台師大媒體素養教育基地也將在基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等6個中嘉集團有線系統服務的縣市，安排媒體近用權論壇、影像製作工作坊，教民眾自製影片，上架有線電視公用頻道，並舉辦主題競賽，廣徵影像與圖文創作內容。

台師大媒體素養教育基地提到，去年開始與中嘉數位共同辦理媒體素養教育合作計畫，師生與民眾參與踴躍，補助課程數量比預期多1倍，民眾產製公用頻道影片數量也比預設目標多出近3倍，參與人數超過6000人，期望今年總參與人數能突破萬人。（編輯：張雅淨）1110210