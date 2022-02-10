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竹市鼓勵打疫苗 75歲以上1、2劑涵蓋率全島第一

2022/2/10 12:55（2/10 13:41 更新）
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根據衛生福利部最新疫苗統計資料，新竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達81.4%、74.7%，名列本島第一。圖為新竹市長林智堅（右）前往疫苗施打站，視察長輩接種疫苗情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月10日
根據衛生福利部最新疫苗統計資料，新竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達81.4%、74.7%，名列本島第一。圖為新竹市長林智堅（右）前往疫苗施打站，視察長輩接種疫苗情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月10日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府今天發布新聞稿表示，根據衛生福利部最新疫苗統計資料，新竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達81.4%、74.7%，名列本島第一。

新竹市長林智堅於稿中表示，竹市65歲以上長輩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打涵蓋率高，感謝市府各局處協助長輩接種疫苗，包含打造全區無障礙的疫苗站、主動造冊通知、三大貼心服務，降低長輩接種疫苗的不便。

林智堅指出，市府發放1.8萬名65歲以上長輩第三劑疫苗通知單，長輩可依通知單時間到站接種莫德納，若長輩通知單時間不符，11日也可到竹市六大疫苗站隨到隨打莫德納疫苗。

新竹市政府指出，根據衛福部統計資料，新竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達81.4%、74.7%。65歲以上至74歲在籍長輩第一劑、第二劑涵蓋率分別為88.4%、84.9%，排名全台第五、第四名。（編輯：張銘坤）1110210

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