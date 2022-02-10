中山大學帶女學生視訊參訪研究室 勉勵加入科研

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）為提升女學生加入科學研究領域的動機與自信心，國立中山大學今天透過視訊，帶領全國近45所高中約500名女高中生參訪科學研究實驗室，盼藉此消弭STEM領域的性別鴻溝。

2月11日為「國際女性科學日」，為拉近女同學與STEM領域（Science科學、Technology科技、Engineering工程及Math數學）的距離，中山大學新聞稿表示，今天透過線上直播視訊帶領全國近45所高中約500名女學生參訪大學科學研究實驗室。

中山大學物理學系特聘教授兼副校長，同時也是科技部「女性科技人才培育計畫」主持人的蔡秀芬指出，無論國內外，一般社會大眾仍然有「科學是陽剛的學門」的刻板印象，大多數人很容易把女性和人文劃上等號，而數理則與男性連結。

蔡秀芬引用聯合國教育、科學及文化組織的統計數據，只有約3成女學生在高等教育中選擇與科學、技術、工程及數學相關的領域學習。

她也以美國數據指出，近10年高等教育有近6成的畢業生是女性，但是主修物理與機械的畢業生中，女性卻只有約2成多。女性在STEM領域學習的比例嚴重偏低，也導致女性任職於STEM領域人數明顯偏低。

蔡秀芬指出，依據教育部資料統計分析，全台大專校院女學生已經占50％，但在工程學門、自然科學、數學及統計學門、資通領域的女性均低於40％；工程學門更遠低於20％，資通領域甚至逐年下降。雖然近10年在STEM領域的畢業生女性比例已逐年增加，但仍低於25％。

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她說，但激勵女學生投入科技領域、盡快消弭STEM的性別鴻溝，有助於提升與開拓基礎科學及應用科學，及全球總體經濟與建設的成長。

中山大學今天活動中安排女高中生線上參訪物理系講座教授張鼎張「半導體奈米元件&薄膜電晶體平面顯示器實驗室」、化學系講座教授謝建台「毒藥物暨生醫快篩科技研究中心」、海洋科學系教授陳孟仙「水生生態毒物研究室」及醫學科技研究所楊閎蔚副教授「奈米生醫材料應用實驗室」，期望能激勵她們邁向科學研究之路，成為女性科技人才。（編輯：陳清芳）1110210