因應無接觸旅遊 61條台灣好行4月起增行動支付

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（中央社記者余曉涵台北10日電）交通部觀光局今天表示，全台61條台灣好行預計在4月將會裝設具QR Code掃描功能的驗票設備，以因應無接觸方式的旅遊模式。

交通部觀光局今天舉行110年台灣好行服務管理及服務品質優化作業案頒獎暨成果分享會，會中交通部觀光局副局長周廷彰說，全台61條台灣好行，預計在今年4月會與公路總局合作，導入QR Code掃描功能的驗票設備，並將擴大電子套票包裝及規劃。

觀光局表示，為維護台灣好行優良服務品質，每年委託第三方公正機構辦理評鑑作業，透過考核評鑑、績優獎勵、標竿學習等過程建立良性競爭機制。

觀光局表示，一般類型路線推動單位第1名由成功形塑路線意象、整合多元運具的北海岸及觀音山國家風景區管理處拔得頭籌，第2、3名分別為西拉雅國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處，嘉義市政府推動光林我嘉線，以完整串連市區景點、打造新穎整潔乘車空間在服務品質上有長足進步，獲得服務品質提升獎（最佳進步獎）。

郵輪式公車推動單位第1名，則由成功將閩南文化及戰地風情融入路線，配合生動導覽解說服務，創造深度旅遊體驗的金門縣政府奪得冠軍；汽車客運業者部分，一般類型路線第1名由元老路線墾丁快線之高墾線共營管理中心獲得，第2、3名則分別為國光汽車客運股份有限公司、新營汽車客運股份有限公司。

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另外，觀光局表示，在疫情期間重視清消作業，服務品質顯著提升的彰化汽車客運股份有限公司獲得服務品質提升獎，郵輪式公車路線則由金門縣公共車船管理處獲得第1名，也恭喜金門縣在此類組推動單位及客運業者都獲第1。

為鼓勵第一線服務人員認真負責的態度，觀光局也選出5名優良駕駛及服務人員進行表揚，分別為蘇原宏（高墾線共營管理中心）、翁勝當（國光汽車客運股份有限公司）、施慶堂（新營汽車客運股份有限公司）、蘇金魁（彰化汽車客運股份有限公司）、陳用盛（金門縣公共車船管理處），其餘在疫情期間堅守崗位努力推動與營運績優單位，觀光局也頒發獎狀以茲鼓勵。（編輯：陳政偉）1110210