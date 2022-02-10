屏東潮州3確診縣府擴大篩檢 已篩259人全陰性

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）中央流行疫情指揮中心今天公佈某家族跨縣市群聚感染案，同一家族已有6人確診，其中3例在屏東潮州鎮，縣府緊急開設篩檢站，上午篩檢259人，全都陰性。

屏東縣長潘孟安下午開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫直播記者會，衛生局長施丞貴表示，3確診案例為案19440、案19441及案19468，3人為母子關係，案19440為屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所的復健科醫生，縣府連同確診者親友擴大匡列疫調中，目前共匡列217人採驗，包括109人居家隔離，108人自主健康管理。

施丞貴表示，這名確診醫師一家人曾於2日至4日，與同家族親友至苗栗旅遊，5日回高雄岡山娘家聚餐，之後因家族中1名親屬8日發病確診（案19431），這名醫師使用家用快篩試劑篩檢，結果呈現陽性，經送醫再採驗仍為陽性而確診，她就讀大學的女兒、高中兒子採驗後也確診。

施丞貴指出，縣府疫調發現，這名醫師為復健科醫師，5日至8日到復健科看診的有263人，其中屏東縣有257人，但民眾復健不一定會接觸到醫師，疫調單位漏夜調閱相關資料，逐一詢問是否有實際接觸到醫師，如有就匡列隔離，否則就採檢後自主健康管理。

潘孟安表示，縣府已於今天一早在潮州鎮中山公園緊急開設社區篩檢站，將連續2天提供免費篩檢服務，籲請5日到8日曾至診所看診的民眾或陪醫者盡快前往篩檢，上午已篩檢259人，全都陰性。

潘孟安表示，縣府也在北中南設置3處篩檢站，分別為屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院，有疑慮的民眾可以就近篩檢；如發現有疑似感染症狀，可至全縣14家醫療院所就診。

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由於明天各級學校開學，潘孟安表示，將依中央流行疫情指揮中心規範高級中等以下學校的停課標準，1班有1名師生確診，這班停課14天；1校有2名以上師生確診，全校停課14天。各校也做好停課不停學準備，隨時啟動線上教學，不影響學生的受教權。

此外，縣府也公佈另一名高雄市確診者案19435到屏東縣足跡，案19435曾於6日、7日至恆春鎮肥春號咖啡、阿利海產店，縣府也請曾至相關場所民眾注意自主健康監測。（編輯：陳仁華）1110210