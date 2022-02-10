櫻花早報到 武陵、福壽山農場12日開放走春觀賞

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福壽山農場千櫻園以台灣富士櫻為主，目前花開5成，預估228連假可達滿開盛況。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）參山國家公園管理處今天指出，時序進入初春，在春雨浸潤下，台中市梨山地區的櫻花提早萌芽，武陵農場櫻花季與福壽山農場千櫻園都將在12日開放，預估228連假可達滿開盛況。

參山國家公園管理處發布新聞稿表示，梨山地區初春冷熱交替、春雨浸潤，櫻花提早萌發花芽，原本3月櫻花季提前在2月處處開花，近年來罕見。

參山國家公園管理處長曹忠猷指出，今年櫻花開花期較早，台8線中橫公路沿線山櫻花已盛開；福壽山農場千櫻園以台灣富士櫻為主，目前花開5成，預估可到2月底，將達滿開盛況，228假期民眾出遊，可選擇到梨山地區賞櫻。

福壽山農場表示，千櫻園種植千株台灣富士櫻，十分嬌艷美麗，是山櫻花與日本山櫻的混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時就像是粉紅色棉花糖。

梨山賓館指出，許多民眾來電預約3天2夜賞櫻假期住宿，房間即將滿額。

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曹忠猷表示，南庄遊客中心前廣場櫻花正盛開，非假日時間仍見拍照賞花人潮，遊客上山賞花可順道遊玩峨眉湖環湖步道、富興茶業文化館、細茅埔吊橋、南庄老街、東村宿舍等景點；八卦山區也正暖春來臨，花木扶疏，氣候晴朗，適合假日郊外踏青。

武陵農場櫻花季12日開跑，為讓賞櫻民眾有安全行車環境，台中市和平警分局比照往年「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施外，今年也因應人潮、車流啟動交通快速應變機制，呼籲用路人了解管制措施，遵守交通規則。（編輯：戴光育）1110210