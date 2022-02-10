職安署找超商賣場開會 籲將外送安全納選商機制

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國內外送風潮興盛，繼食物外送後，超商及大賣場也陸續與外送平台合作推動生鮮等外送服務，並祭出折扣優惠吸引民眾下訂，勞動部職業安全衛生署10日邀4大超商及賣場等開會，要求業者將外送安全納入平台選商機制。（職安署提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年2月10日

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）國內超商及大賣場陸續與外送平台業者合作，勞動部職安署今天邀4大超商及賣場等開會，要求業者將外送安全納入平台選商機制以及避免約定限時送達，從源頭保護外送員安全。

國內外送風潮興盛，繼食物外送後，超商及大賣場也陸續與外送平台合作推動生鮮等外送服務，並祭出折扣優惠吸引民眾下訂。

因應外送品項種類及服務範圍擴大，勞動部職業安全衛生署邀請4大超商及4大賣場與優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要外送平台業者等開會，盼督促業者負起社會責任，透過契約及考核管理機制，避免外送員發生交通事故。

職安署副署長朱金龍會後接受媒體電訪時指出，會議共做出5點結論，其中為加強源頭管理，會中有要求超商及賣場等業者應考量將外送安全納入選商機制、慎選外送平台合作廠商，盼從源頭強化外送安全，確保外送員作業安全。

另外，各超商及賣場與外送平台業者合作時，相關服務條款也應避免有限時送達等類似約定事項，盼從源頭杜絕違規超速搶快等情形。

朱金龍提到，在會中也有建議外送平台業者應從派單制度及計價方式中，友善引導外送員遵守交通法規，並針對駕駛習慣良好的外送員設有獎勵機制，以減少外送員違規與事故發生。

朱金龍表示，會中的相關意見，超商、賣場及平台業者將在兩週內回覆改善計畫，職安署後續會根據回覆意見評估是否要再邀集業者開會。

朱金龍並提到，職安署後續會持續針對食品外送作業實施專案稽查，目前交通部公路總局也正在訂定「外送交通安全指引」相關規範，盼業者遵循，降低外送員交通事故發生。

根據職安署新聞稿，4大超商包含統一、全家、萊爾富、OK，4大賣場則為愛買、家樂福、大潤發、全聯。（編輯：管中維）1110210