中市開學防疫指引 學校1人確診停課14天

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（中央社記者蘇木春台中10日電）明天高中以下學校即將開學，台中市政府今天宣布，因Omicron變異株傳播速度極強，台中市高中職以下各級學校及幼兒園只要有1名師生確診，即全校停止實體上課14天，改採線上教學。

台中市政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，市長盧秀燕在會中表示，台中市今年至目前為止疫情相對平穩，但明天即將開學，目前新北、台北、桃園的停課規定，只要1名師生染疫，全校停課14天，高雄的停課規定，則是依照中央公布的停課辦法處理。

盧秀燕說，台中的公私立高國中小357所，公私立幼兒園約770所，大約1100多所學校、40萬餘名學生，每一名師生的健康都很重要，防疫措施寧嚴勿鬆，台中的停課規定也是「1人染疫，全校停課14天」，但是採取「停課不停學」的措施，採「線上教學」的模式，讓孩子的學習不中斷。

台中市教育局長楊振昇表示，去年9月因國內出現多例Delta變異株確診病例，市府已提高台中市學校停課標準為1人確診全校停課14天，由於Omicron變異株傳染速及發病速度快，為確保校園師生健康，仍將繼續維持比中央所訂停課標準還要嚴格的標準。

楊振昇指出，市府環保局及各區清潔隊，已完成全市470處校園公共區域清消作業，各校亦自行完成教學區域清潔消毒工作。另有關校園教職員工生疫苗覆蓋率，目前全市公私立學校、幼兒園及補習班教職員工完整接種2劑疫苗比率已達97.75%；國高中學生同意在校接種，且完成2劑疫苗接種比率為92.06%。

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針對開學後的校園防疫措施，楊振昇表示，為防範疫情進入校園，至2月底前加嚴部分措施，包括大型集會活動如開學典禮、朝會改採線上、書面、廣播或延期辦理；每日師生入校時及下午上課前進行體溫量測。

教育局指出，家長及訪客原則不入校，國小、國高中職皆僅開放戶外操場、球場及一間廁所，其餘皆暫不開放；持續停止跨縣市戶外教學、交流、旅行或比賽，待疫情緩和後再舉行或取消辦理。（編輯：黃世雅）1110210