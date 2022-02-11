不明感染源個案增、疫苗預約截止 陳時中將說明

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（中央社記者江慧珺台北11日電）家族群聚與不明感染源個案持續新增，新北市手搖飲店員染疫又增1同事確診，而板橋區家族群聚病毒定序今天將出爐；另第22期疫苗預約中午將截止，指揮中心指揮官陳時中將說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心昨天指出，已有3起家庭群聚與春節團聚有關，為日翊物流衍生吃年夜飯引起的家庭群聚、高雄不明感染源親友群聚，以及跨縣市家族群聚。

此外，新北市板橋區不明感染源家庭群聚雖未大規模移動，但迄今已累計5人確診，備受關注，基因定序結果預計今天公布；另昨天也公布新北市汐止區1名手搖飲店員染疫，感染源不明。

新北市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪時透露，染疫手搖飲店員的1名同事，經PCR採檢陽性確診，這名同事春節期間曾有南部旅遊史，感染源仍待疫調釐清。

台南市也傳出有1名家住高雄的高三學生染疫，Ct值僅16，代表病毒量高，市長黃偉哲將於上午11時10分召開記者會說明。

另外，嘉聯益電子廠累計15人確診，樹林廠已暫時全面停工並且安排所有300餘名移工集中檢疫，復工時程須待整體採檢結果出爐；而亞旭電腦昨天再添11名外籍移工染疫，為復工前採檢由陰轉陽，其他有接觸的253名移工必須延長居隔14天。

COVID-19疫苗持續預約接種，第22期1922疫苗預約平台追加劑今天中午12時預約將截止，指揮中心統計，至昨天下午5時，已有超過127萬人完成預約，以莫德納（Moderna）疫苗最搶手，剩不到6萬劑可供預約接種。

最新COVID-19疫情狀況、防疫作為以及疫苗預約接種事宜，陳時中將於下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：陳政偉）1110211