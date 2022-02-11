新竹縣迎開學 教職員未接種2劑疫苗每週需快篩

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新竹縣長楊文科（後左）11日前往博愛國小視察，關心學童上學狀況，並提醒學童做好防疫措施。中央社記者郭宣彣攝 111年2月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）今天開學日，新竹縣長楊文科表示，縣內高中以下教職員工第2劑疫苗接種率約98.1%，未完整接種者每週需快篩才可進入校園。若全校有1名師生確診即停課14天。

楊文科與教育局長楊郡慈今天前往博愛國小視察，因12歲以下孩童，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗（國小只有部分6年級學生接種），楊文科提醒學童要做好防疫措施。

楊文科說，新竹縣高中以下學校（含幼兒園）教職員工完整接種2劑疫苗覆蓋率已達98.1%，12至17歲BNT疫苗第2劑校園集中接種率也達到98%，盼能安心送孩子到校學習。

楊郡慈說，除了戶外公共環境，校園內各學習教學場域及設施，如走廊、操場、遊具、籃球場等空間也已完成消毒工作，未來，每週會固定清消，學生用餐使用隔板，嚴守校園防疫。

教育局指出，由於疫情尚未完全控制，未來若學校出現1名師生確診，全校將停課14天，校園基於防疫考量，也暫時不對外開放。（編輯：方沛清）1110211