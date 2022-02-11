威力彩連摃32期 2/14頭獎上看12.5億

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（中央社記者謝方娪台北11日電）威力彩自2021年10月起已連摃32期，台彩指出，2月14日威力彩頭獎將上看新台幣12.5億元。今晚大樂透頭獎則上看3.4億元。

台彩今天表示，威力彩頭獎已連摃32期，下週一頭獎上看12.5億元。

根據台彩資料統計，威力彩自第4屆（2014年起）以來共開出35次頭獎，其中頭獎累積超過10億元才開出的僅有12次，如今金虎年開春頭獎就累積超過10億元。

台彩建議，想把新春最高頭獎抱回家的民眾可採用「威力彩」第二區包牌，若幸運對中頭獎，可以同時抱走7注貳獎，搶在元宵節前夕成為億萬富翁。

今年大樂透春節加碼自1月28日起破紀錄連續15天開獎，總共要送出360組100萬元「春節大紅包」，截至10日累計送出297組100萬元，共344名幸運兒中獎。

台彩指出，中獎幸運兒有80.2%採用電腦選號，19.8%自選號碼，有10.5%中獎彩券是包牌投注。

今天大樂透頭獎上看3.4億元，將持續加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，還有63組100萬元待送出；若今晚開出組數未達63組，元宵節（2月15日）時會將所有剩餘獎金送出，由當期所有中獎組數均分剩餘總獎金。（編輯：蘇志宗）1110211