台資權宜船涉強迫勞動 環團批漁業署消極被動

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）美國海關與邊境保護局日前確認台資萬那杜籍權宜船「大旺號」涉及強迫勞動，環團綠色和平今天說，台灣相關單位輕忽港口國檢查及裁處權，兩度縱放大旺號進出台灣、消極被動。

對此，漁業署副署長林國平告訴中央社記者，大旺號進出口港期間，漁業署都有派員進行調查，也將相關資料提供給檢察官。

美國海關與邊境保護局（CBP）日前發出新聞稿指出，掛籍萬那杜的大旺號（Da Wang），實由台灣Yong Feng Fishery擁有與經營。大旺號因為涉及強迫勞動，CBP在2020年7月底發出暫扣令（Withhold Release Order），並於2021年生效，台灣漁業署後續也表示將依法廢止該船船東投資經營外國籍漁船資格，包括大旺號。

綠色和平今天發布新聞稿指出，綠色和平東南亞分部在2019年發布的「海上奴役」及2021年發布的「海上強迫勞動」調查報告中，二度揭露由台灣人經營的大旺漁船疑似涉嫌強迫勞動，並呈報漁業署。

但綠色和平海洋專案主任李于彤表示，漁業署卻在調查期間縱放大旺號兩進兩出台灣港口，檢調單位調查多時都沒有公布進展，直到美方調查結束，台灣政府才宣布相關懲處，相較於美國政府的大動作，台灣政府輕忽可行使港口國檢查及裁處權力。

李于彤表示，若政府繼續容忍類似違法捕撈、強迫勞動事件，有法不執，恐將重創台灣於國際間所樹立人權保障形象，有損漁業經濟。

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李于彤指出，打擊強迫勞動與人口販運需要整個供應鏈的合作，美國政府主動從市場端打擊犯罪，但台灣政府還是相對消極而被動，沒有主動對權宜船做勞動檢查，等同錯失發現問題的機會，且相關法規如「投資經營非我國籍漁船管理條例」也沒有比照C188「漁撈工作公約」修改，和國際接軌。

李于彤告訴中央社記者，C188「漁撈工作公約」中對於工時限制、漁工遣返、漁船設備等有諸多規定，綠色和平將提出一份政策建議書，籲台灣政府儘快跟上國際腳步，透過修法與落實執法，維護台灣自身的漁業與名譽。（編輯：陳政偉）1110212