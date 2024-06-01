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環團「尋找蔚藍」短片 紀錄台灣海洋生態之美

2024/6/1 16:32（6/1 16:51 更新）
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環保團體綠色和平1日發布短片「尋找蔚藍」，全片記錄全台各大知名海洋景點，包含基隆潮境公園、宜蘭龜山島都入鏡，捕捉許多無敵海景與水下生態畫面。（綠色和平提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年6月1日
環保團體綠色和平1日發布短片「尋找蔚藍」，全片記錄全台各大知名海洋景點，包含基隆潮境公園、宜蘭龜山島都入鏡，捕捉許多無敵海景與水下生態畫面。（綠色和平提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年6月1日
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）6月8日是世界海洋日，環保團體今天發布短片「尋找蔚藍」，短片透過環島紀錄全台各大知名海洋景點，包含潮境公園、龜山島都入鏡，盼讓世界看見台灣海洋獨特魅力。

環保團體綠色和平「尋找蔚藍」短片劇情設定在2048年，是一個海洋資源已近枯竭、大海不再蔚藍的處境，一名從未看過湛藍大海的女孩，穿越時空回到現代，和飾演男主角的張翰一路從城市到海邊蒐集蔚藍。

綠色和平表示，短片除了將全台最美的海岸公路「南迴公路」，擁有無敵海景的「金崙大橋」，因牛奶海遠近馳名的「龜山島」，國際景點「三仙台」，北海岸的「潮境公園」等壯闊繽紛的自然景觀都通通囊括。

綠色和平也說，期望透過影片中的無敵海景與水下豐富生態，喚醒每個台灣人心中被大海撫慰的記憶。

台灣過去素有「生物多樣性之島」美名，光魚類就高達3000多種，將近全球魚種的十分之一，珊瑚種類也有約700種，高達全球三分之一，但綠色和平表示，近日公布的6大海洋觀光區生態壓力調查顯示，擁有這些豐富生態的海域正面臨龐大人為活動壓力，急須透過「海洋保育法」，確保這些珍貴的海洋資源與生態景觀得以被保護延續。

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綠色和平指出，為凸顯海洋保育的急迫性，將從6日起於台北華山舉辦「2%之外的蔚藍–綠色和平互動體驗展」，透過科學數據、案例故事、多媒體素材與互動式展品，呼籲大家一起「守護蔚藍、守護未來」。

綠色和平表示，展覽將透過3大主題，8場座談，從「故事」、「議題」、「行動」三面向，全方位呈現台灣與全球海洋現正面臨的挑戰，包含潛水節目「沈睡的水下巨人」主持人王陽明、製作人李景白，國際級水下攝影師吳永森，撰寫「討海人」、「鯨生鯨世」等名作的海洋作家廖鴻基，致力推動里海創生的海波浪文化等海洋職人等也將親臨會場，分享他們眼中台灣海洋的美麗與魅力。（編輯：李亨山）1130601

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