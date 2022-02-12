產後憂鬱釀憾事 醫師建議家人分擔與陪伴就醫

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）桃園發生女子疑因產後憂鬱，悶死2個月大兒子的悲劇。專業醫師建議，產婦除可透過中西醫治療及心理治療緩解憂鬱症狀，家人更應陪伴、一起參與，更有助解決產後適應問題。

在新竹市執業的精神科醫師林正修告訴中央社記者，產後往往會因為角色轉換或賀爾蒙的生理因素造成情緒不佳，通常在壓力釋放、生活適應後，都會慢慢的走出陰暗的情緒，要經過專業診斷才能確認是否嚴重到成為「憂鬱症」，就需接受治療。

林正修說，如果產婦在懷孕前就有憂鬱症的看診經歷，家屬應該更加注意產後情緒，也要密切注意服藥是否規律，有時候產婦會因為婆媳、夫妻間的意見不同而出現壓力，建議家人給予陪伴、溝通與適度情緒發洩。

林正修建議，媽媽在生產前可先做角色轉換的準備，透過有經驗的家人或護理人員提供相關指導與資訊；產後，家人需盡可能分擔工作，讓產婦可以有屬於自己的時間，適度釋放壓力，不論對大人、小孩，都是更正向且健康的發展。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝提供衛教資料表示，全職媽媽每天的工作不外乎照顧孩子、打理家務，猶如小鳥般被困在籠子裡飛不出去，長期下來，因為無法實現自我，容易感到失落，嚴重者更出現憂鬱症狀。

鄭映芝指出，全職媽媽常不小心就承擔了整個家庭的責任，建議夫妻將整個家庭責任分工，以減少妻子的照顧壓力；平時要找人對話，表達自己的需求；調整心態，接受當個「夠好」的媽媽即可。

鄭映芝說，產後或是育兒的憂鬱不僅影響父母本身的身心健康，也會影響親子間的互動關係，對家庭系統、親職教養行為產生負面的影響，因此，當憂鬱症狀嚴重時，不要害怕尋求專業協助，中西醫合併治療及心理治療都能有效地協助緩解憂鬱症狀。

鄭映芝強調，如果家人、夫妻能一起尋求治療，更有助於處理家庭及夫妻面對孩子出生後帶來的適應問題。

桃園市一名王姓女子去年11月間疑因產後憂鬱，以毛毯、塑膠袋悶死2個月大的兒子後自首。新竹市去年也有一名產後憂鬱症的媽媽，疑不滿1歲兒子的哭聲太吵，徒手悶死幼嬰。（編輯：李錫璋）1110212