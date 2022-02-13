因應高雄砂石場群聚 屏縣府要求進場區須PCR陰性

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）因應高雄砂石場群聚案，其中確診司機疑似曾到屏東作業場區載料，屏縣府要求人員進入場區皆須出具PCR陰性證明，並開設「砂石場篩檢專案」，昨採檢1100人，均為陰性。

屏東縣政府副衛生局長張秀君接受中央社記者訪問指出，12日在屏東市國仁醫院開設「砂石場篩檢專案」，為相關從業人員進行PCR檢測，一共篩檢1100人，報告均為陰性。今天是最後一天，呼籲相關人員把握機會儘速採檢。

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增11例本土個案，砂石場群聚占7例，其中砂石場確診司機疑似曾到屏東縣工程作業場區載料，縣府為防堵疫情延燒至縣內，呼籲砂石場工作人員皆可在上午8時至12時、下午1時至5時進行採檢，並要求人員進入作業場區皆須出具PCR採檢陰性報告證明。

衛生局表示，屏東縣內砂石場近200處，每日進出的砂石車數百輛，多數僅登錄車牌號碼，未登記司機，難掌握人的流向，為防堵疫情擴散，呼籲只要與砂石場相關的工作人員，把握13日儘快完成採檢，2月14日作業場區開工後才能提出採檢證明進入場區，採檢民眾手機下載「健保快譯通」App即可查詢採檢結果。（編輯：黃世雅）1110213