監委檢討北農群聚疫調 黃珊珊：嚴重誤導視聽

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北14日電）監察院日前發布調查報告，指北市府在北農群聚案初期疫調未盡完整，應檢討改進。台北市副市長黃珊珊今天說，這份報告嚴重誤導視聽，是當時中央的系統有漏洞，非市府問題。

監察院日前發布調查報告，指台北市政府去年輕忽北農COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，未能積極落實篩檢、切斷可能傳染途徑、減少群聚感染風險，雖無證據證明市府有匡列接觸者鬆散的情事，但在事件初期疫調對象及結果未盡完整，造成247人染疫，應檢討改進。

黃珊珊今天下午在市府防疫記者會上回應，這份報告顯然是嚴重誤導視聽，沒有釐清事件本質，她與疾管署副署長莊人祥一起到監察院接受約談時，清楚說明北農案是因中央疫調平台無法串連各縣市訊息，導致市府在疫情爆發時無法掌握外縣市個案的資訊。

黃珊珊強調，北農是批發市場，人員流動非常大，有來自全國各地的員工，疫調相當困難，但市府仍對所有個案都積極疫調，每個人都有完整疫調報告，且積極與中央溝通，才讓中央法傳系統增加跨縣市轉介功能。

黃珊珊進一步表示，北農的防疫措施很早就升級，包含進出人員減縮分流、全面配戴口罩、鼓勵產地直送消費端等，市府從頭到尾都積極防堵疫情並改善制度缺陷，並非監察院報告所寫的有任何怠惰或輕忽。

有關報告指市府未能積極落實篩檢，黃珊珊說，聯合醫院和平院區在去年5月13日爆發院內感染，市府隔天就成立篩檢站，那時中央還沒同意用快篩，市府就去借了快篩劑，率先全國成立3個篩檢站。

黃珊珊接著表示，北農直到去年5月20日才有第一個確診，5月26日市府就完成疫調匡列，6月16日所有員工採檢完畢，首例確診後兩週就控制住疫情，而6月20日醫福會執行長王必勝才告知新北市還有很多案例，隔天成立前進指揮所大量篩檢。

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黃珊珊說，疫調部分很清楚是中央的系統有漏洞，絕非台北市的問題，且疫情爆發原因更包含國籍航空機組員隔離「3+11」政策、諾富特案等，都不是市府有沒有設篩檢站的問題，這份報告有故意片面解讀的狀況，嚴重打擊相關防疫人員的士氣，且調查報告被節錄出來是別有用心。

媒體追問，是否要對造成247人染疫道歉？台北市長柯文哲回應，這都是口水戰，因為防疫涉及醫療專業，他建議調查要派醫療專業人員調查，不要找不懂醫療的人來寫。（編輯：張銘坤）1110214