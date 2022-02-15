日本留學試驗開放報名 6/19考試

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（中央社記者陳至中台北15日電）語言訓練測驗中心今天指出，到日本留學重要的考試「日本留學試驗」，即日起至3月11日開放報名，正式考試時間為6月19日。

日本留學試驗（EJU）是日本文部科學省針對打算赴日本留學者舉辦的日語及基礎學科能力測驗，在台灣委託語言訓練測驗中心（LTTC）辦理。

LTTC今天發出新聞稿指出，EJU獲得近900所日本高等教育機構採認，作為入學門檻之一。日本是非英語系國家中，最多台灣學生選擇的國家，即便在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，據教育部統計，民國110年仍有7174名學生留日，人數仍僅次於美國、澳洲。

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今年度EJU排定於6月19日在台北舉行，3月11日前報名，分成「日本語」、「理科」、「綜合科目」、「數學」4科目。除「日本語」外，其餘3科可選擇英語或日語出題，考生可依欲就讀校系規定選擇報考科目。

值得注意的是，日本留學試驗和「日本語能力試驗（JLPT）」不同，後者是用來檢定自我日語能力，前者則是正式升學用途。相關資訊可參考LTTC、日本台灣交流協會網站。（編輯：謝雅竹）1110215