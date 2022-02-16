國內橋梁養護工程創舉 頭份大橋44條懸索全換新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

頭份大橋位於苗栗縣北橫公路縣道124丙線上，橋梁拱圈為提籃式鋼拱結構懸索式橋梁，跨越中港溪，連結頭份、三灣，是重要交通樞紐，也是地方醒目地標，由於纜索老化鏽蝕，全橋44索懸索將全面換新，預計今年12月完工。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣頭份大橋纜索老化鏽蝕，縣府爭取經費辦理改善，今天開工，工程規劃全橋44條懸索全數換新，創國內橋梁養護工程先例，預計今年12月完工後可延長20年使用壽命。

民國91年興建的頭份大橋，位於苗栗縣北橫公路縣道124丙線上，橋梁拱圈為提籃式鋼拱結構懸索式橋梁，跨越中港溪，連結頭份、三灣是重要交通樞紐，也是地方醒目地標。

有鑒於南方澳大橋斷橋事件，苗栗縣政府向行政院爭取經費辦理特殊橋梁檢測，發現頭份大橋纜索老化鏽蝕、鋼構塗漆脫落，急需改善，經爭取獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理頭份大橋改善工程，總經費新台幣7363萬5000元。

頭份大橋改善工程今天舉辦開工祈福典禮，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、公路總局第2區養護工程處副處長陳貴芳及多名民代共同祈福工程平安、順利。

縣府工務處指出，工程規劃頭份大橋全橋44條懸索全數更換及鋼構防蝕塗裝改善，是國內首座採全橋懸索更換的橋梁改善工程，將使用千斤頂頂昇纜索下方鋼構，認定纜索力量轉移至千斤頂場撐後拆除舊纜索，安裝訂製成品新索。

工務處長古明弘告訴中央社記者，懸索式橋梁的每一纜索都有其承重範圍，當其中一個纜索斷裂，乘載力無法平均分配時，就可能發生連鎖效應「一個斷，其他接著斷」，這也可以解釋當初南方澳大橋中間鋼纜斷裂後，整座橋隨即崩塌。

古明弘說，過去局部換索，施工較為單純；頭份大橋纜索全換，關係到整體施工方式，事前設計審查須精細評估、確認每一纜索乘載力，確保整體結構安全，是一大挑戰，施工階段將完整紀錄工程專業技術及掌控工項細節，要求履約品質穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐耀昌指出，這項工程是國內首座全橋懸索更換工程，完工後可改善老舊橋梁，確保民眾行的安全，並豎立國內橋梁養護工程新標竿，對國內公共工程進步及經驗傳承皆具貢獻。

工務處表示，頭份大橋改善工程施工期間，禁止聯結車及21噸大型車輛通行，採單側封閉施工，維持小型車單側雙向通行，預計今年12月竣工，完成後可延長頭份大橋使用壽命20年。（編輯：方沛清）1110216