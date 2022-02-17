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疫情改變旅遊型態 學者指民眾減少長途旅行

2022/2/17 11:13
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（中央社記者余曉涵台北17日電）學者黃正聰今天表示，據各項觀光綜合指標，今年1月包含旅館營收、餐飲營收等都較去年成長，尤其餐飲業已超過COVID-19疫情前水準，顯示民眾減少長途旅行，但增加短程休閒餐飲。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，也讓民眾的旅遊方式逐漸改變，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰今天公布「疫情對餐旅業影響」綜合指標彙整表，其中包含旅館營收、餐飲營收等都較去年成長。

黃正聰指出，在上市櫃觀光餐飲業部分，今年1月的月營收平均為新台幣15億2039萬2000元，較去年同期成長7.8%，但仍較108年減少20.9%，也就是說儘管國內有零星疫情，今年1月份表現仍優於去年。

在餐飲業營收的部分，黃正聰表示，去年10月起餐飲業的營收已超越疫情前，顯示民眾減少長途旅行，但增加短程休閒餐飲。

不過，雖然觀光餐飲業有回溫狀況，但無薪假人數卻不減反增，黃正聰指出，根據勞動部統計查詢網發現，住宿及餐飲業、支援服務業在最新一期的通報人數部分，都比上期略增。（編輯：陳政偉）1110217

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