健保藥品、檢驗檢查部分負擔擬漲 健保會25日討論

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（中央社記者張茗喧台北17日電）健保將有重大變革，健保署今年擬調漲藥品部分負擔，就醫做檢查也將加收部分負擔，估6成民眾每次就醫額外花費不超過200元，每年約可挹注健保120億元，健保會將於25日討論。

健保財務連年虧損，截至今年底，健保安全準備金恐低於1個月，但衛生福利部部長陳時中去年底仍強調，今年不調整健保費率，希望透過加強使用者付費，也就是調整部分負擔、慢性病連續處方箋等政策，減少醫療浪費。

自由時報今天報導，陳時中日前接受專訪時強調，目標今年就會調漲藥品、檢驗檢查的部分負擔；報導另指出，衛福部規劃將藥品、檢驗檢查的部分負擔從現行定額制改為定率制。

衛福部中央健康保險署署長李伯璋今天上午接受記者電話聯訪時表示，健保署確實正在研擬調整藥品、檢驗檢查部分負擔的方案，預計將依實際花費收取10%到20%費用，但不同醫院層級會訂有收費上限。

他舉例，假設民眾到醫療院所進行一項新台幣3000元的檢查，依照20%計算、部分負擔為600元，但因上限為300元，民眾只要繳300元即可，金額雖不多，卻能讓民眾「有感」多思考一下，是不是真有必要做這項檢查。

李伯璋說，為了鼓勵民眾在身體不舒服時先到地區醫院、診所就醫，不要往大醫院衝，也將對地區醫院、診所訂有優惠措施，若是檢驗檢查費用低於一定金額，將免收部分負擔，醫師評估有必要轉診到大醫院時，部分負擔也能再減免。

除此之外，近年不少調查也發現，由於慢性病連續處方箋領藥免收部分負擔，導致許多患者拿了一堆藥卻不吃，造成藥品浪費。

李伯璋指出，這次方案中也將恢復對慢性病連續處方箋收取藥品部分負擔，但到地區醫院、診所、藥局領藥者可免收，也是鼓勵落實分級醫療的方案之一。

李伯璋說，據推估，若這項部分負擔調整方案實施後，一年藥費、檢驗檢查費用約可挹注120億元收入，約6成民眾每次就醫不會多花超過200元。

不過，他認為，若能連帶改變民眾就醫習慣，將每人每年平均就醫次數從14次降到13次，一年就能省下378億元醫療支出，醫界服務點值也會提高。

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衛福部社會保險司司長商東福表示，健保曾於民國106年調整門急診部分負擔，未經轉診就衝大醫院或輕症個案到醫院急診就醫，部分負擔都調漲，希望在不造成民眾就醫障礙前提下，強化分級醫療與轉診。

不過，商東福強調，未來即便調漲部分負擔，低收入戶、重大傷病者仍可免除部分負擔，也會和民眾取得共識後才實施，健保署預計25日在健保會中公布初步調整方案，盼今年就能實施。（編輯：張雅淨）1110217