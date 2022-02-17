探討原民遷徙 「南島起源」主持人：為祖先感動

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（中央社記者張雄風台北17日電）原民會今天說，與國家地理合作的「南島起源」節目明天首播，探索南島語族從台灣遷徙與擴散的情形。主持人優席夫說，為祖先跨越遙遠的太平洋而感動，盼原住民孩子更認識自己。

原住民族委員會舉辦「南島起源」首映記者會，節目導演陳璽文（Stefano Centini）、節目主持人優席夫Yosifu、中央研究院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳及駐台使節代表等共同出席。

優席夫表示，這是很棒的學習機會，認識自己從哪來裡、自己是誰，祖先如何跨越這麼遙遠的距離到太平洋各個地區。他也說，自己是很愛哭的人，看完這三集節目感動落淚，希望原住民的孩子可以透過節目認識自己的身分和地位。

優席夫說，印象最深刻的是有一次到東加王國，一整個下午要拍游泳的畫面，他從下午2時一直游到傍晚6時太陽下山，笑稱「沒想到自己體力這麼好」。

陳璽文說，當優席夫到不同地區、和不同部落見面時，好像不用語言溝通，就像是親戚一樣親密，遇到新的朋友都會擁抱，就像是一家人；最後回到優席夫的家鄉拍豐年祭時，沒想到他忍不住眼淚，也感動大家，這時候團隊也都有融入部落的感覺。

陳璽文提到，有一次拍攝，前一晚因為颱風下大雨，但隔天要拍出海的畫面，原本以為沒有機會，但隔天早上出發後、準備開拍前太陽出來了，「當時就有信心這個節目能夠拍成」。

鍾國芳則帶著一匹從巴布亞紐幾內亞帶回的「樹皮布」出席記者會，他表示，樹皮布是太平洋島國非常重要的物質文化，根據DNA遺傳分析，發現太平洋製作樹皮布的構樹DNA，與台灣的一致；這也是除了語言學、考古學、人類遺傳學之外，台灣是南島語族起源最好的證據。

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原民會表示，「南島起源」節目是原民會與國家地理合作製播，將自18日起一連三週，每週五晚間9時於國家地理頻道首播，並在東南亞、東北亞、紐法及南太平洋群島等40餘個國家及地區播映。

原民會指出，「南島起源」節目共3集，內容包含南島語言、古法造船、製陶工藝、拍刺紋身、樹皮製布、傳統建築等6大主題，實際前往紐西蘭、菲律賓、印尼、復活節島、斐濟、東加王國及台灣等7個地區拍攝，探索南島語族從台灣遷徙與擴散的情形。（編輯：管中維）1110217