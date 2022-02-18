青年從農準備金21日起開放申請 最多2年72萬元

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農委會今天表示，109年下半年起推動的「青年農民農業經營準備金」方案，今年上半年自2月21日起開放申請，至3月11日止，最高給予2年72萬元，計300個名額，提醒農民、農校畢業生把握。

農委會長年希望為人口老化的農業注入心血，農委會輔導處今天發布新聞，提醒年齡18歲以上45歲以下、實際從事農業生產，且非受僱於他人的青年農民提出申請。

輔導處說，新進農民申請並經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計新台幣36萬或72萬元的農業經營準備金，採按月給付1.5萬或3萬元，藉此穩定新進農民的經營，往後能茁壯發展。

另外，111年上半年方案並放寬農業相關科系的採認，新增昆蟲、航海、輪機、船舶機電或海洋生物科技等，共提供300個名額供新進農民申請，而申請人的年齡與實際從農年期，以1月31日作為計算基準日。

輔導處統計，109年至110年下半年的「青年農民農業經營準備金」方案申請案件，已有262名新進農民納入輔導。

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有關申請者的資格，輔導處說明有3款，包含從農期間未達2年，已經有農業經營場域並符合各產業類別條件，以及是農業公費專班畢業，或是高中職以上學校農業相關科系畢業，又或是非農業相關科系畢業生且農業專業訓練時數達150小時（或農業學分達9學分）者。

輔導處補充，為了鼓勵年輕人從農，民國106年起推動新農民培育計畫，規劃10年培育3萬名新農民，至110年底累計培育1萬5488人。此外，迄今已有6182名在地青農加入青農交流平台，形成群聚合作，其中有部分青農也含在1萬5488人中。（編輯：張芷瑄）1110218