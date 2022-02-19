大陸冷氣團南下 台東農改場提醒釋迦水稻防寒

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）農委會台東區農業改良場表示，氣象局預報強烈大陸冷氣團今天晚間南下，最低溫可能下探攝氏10度，提醒農民，水稻、釋迦等蔬果類要做好防寒措施。

台東區農業改良場發布新聞稿表示，中央氣象局預報19日晚間強烈大陸冷氣團南下，全台又濕又冷，各地轉局部短暫雨，連6天有雨，要到24日才會趨緩，最低溫可能下探攝氏10度，高溫也只有12、13度，預估22日起氣溫才會稍回升。

台東農改場提供作物防寒措施供農友參考，並籲農友務必加強防寒工作，以減少農業損失。

水稻部分，台東多數田區已完成插秧，插秧後日數在7日以內者應深水灌溉，深度7至10公分，提高根際溫度，避免溫差過大受害，待寒流過後，酌施少量氮肥促進恢復生長；插秧已超過14天者，可能葉尖會有些微受害，但不影響生長，僅須補施肥料幫助生長。

番荔枝（大目釋迦）低於15度時可能引發裂果，已近成熟果實，應儘速採收。果園防寒措施可選擇架設防風網或雙層套袋，防風網應選遮光率80%，黑色或白色皆可，搭設高度應達1.8公尺以上，保護範圍約13公尺，每隔13公尺須再架設一張防風網。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤須留意於低溫發生前，增施鉀肥（如腐植酸鉀）以強化作物耐寒力。冷氣團過後，對已受寒害的果樹枝條，應行修剪受害的枝條與葉片，並進行疏花、疏果等工作

對較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布、稻草或不織布直接覆蓋畦面，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。

原民作小米幼苗期於冷氣團過境時，田間可灑水避免結霜；台灣藜正值成熟期影響較輕微。（編輯：陳政偉）1110219