台灣抗瘧之父連日清逝世 外交部感念貢獻並哀悼

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（中央社記者游凱翔台北19日電）「台灣抗瘧之父」之稱的連日清16日去世，享耆壽96歲。外交部今天表示，台灣在連日清努力下於1965年獲世界衛生組織（WHO）宣布成全世界第一個「瘧疾根除地區」，外交部對他的逝世誠摯哀悼。

外交部下午發布新聞稿表示，連日清為國際級瘧疾研究學者，台灣在連日清及其團隊努力下，於1965年11月獲世界衛生組織（WHO）宣布成為全世界第一個「瘧疾根除地區」，對台灣國民健康，乃至社會及經濟的整體發展，均有正面且深遠的影響。

外交部指出，連日清曾以80歲高齡前往台灣前邦交國聖多美普林西比，擔任抗瘧計畫主持人，儘管當時聖國環境落後艱困，連日清仍全力推動根絕聖國瘧蚊的醫衛計畫，協助聖國將瘧疾發生率自2003年的50%，大幅降至2012年的4%，2015年發生率更降為1.01%，協助聖國脫離瘧疾威脅，迄今仍獲聖國人民感念。

外交部也說，WHO更於2013年公開肯定連日清在聖國執行抗瘧計畫成效，前外交部長李大維更於2016年頒贈「特種外交獎章」，以表彰連日清致力推動公衛外交，協助台灣揚名國際的卓越貢獻。

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外交部表示，連日清終身專注學術與投入外交濟世的表現與精神，啟發及造就無數台灣公衛領域後進人才，令人感佩。正值全球遭受COVID-19疫情肆虐，台灣朝野積極參與國際社會防疫抗疫之際 ，連日清獻身抗瘧留給國際社會及台灣的資產意義至為深遠。

外交部對連日清的辭世表達至深哀悼與不捨，並感謝連日清對協助改善國內外醫衛環境無私的付出。「哲人日已遠，典型在夙昔」，連日清是台灣醫衛研究及援外工作者的典範，足堪效法及寄予無限追思。（編輯：郭無患）1110219