更多編輯台推薦新聞：
白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚北市最新確診足跡 曾至馬偕醫院、統一時代百貨
首頁 / 生活
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300

響應世界母語日 蔡總統錄製閩排客族3語倡議相傳

2022/2/19 16:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）每年的2月21日是世界母語日，客委會邀請總統蔡英文預錄閩南語的「請大家做伙來講母語」、排灣族語的「我們一起講媽媽的話ikaivi ta kai ni ina」及客語的「請大家共下來講阿姆話」，倡議代代相傳。

行政院客家委員會今天發布新聞稿指出，台灣這塊土地上有著多語言族群，響應世界母語日即將到來，邀請兼具客家、閩南及排灣族身分的蔡總統，錄製30秒的3種語言口播稿，倡議重視說母語議題。

蔡總統說：「台灣各族群母語，都是我們的重要文化，請大家一起努力推廣母語，讓母語代代相傳。」以上預錄內容，預計2月21日下午於好事聯播網、大眾聯播網、飛碟聯播網、中廣流行網及HIT FM等電台播出。

客委會表示，也跟台北101金融大樓合作，2月21日當天將給民眾一個驚喜，請大家一起說母語、推廣母語。

客委會說，蔡總統日前接受ICRT訪問，表達她對世界母語日議題發表看法，「語言和文化密不可分，台灣擁有豐富多元的語言和文化，這正是我們獨特的地方，當我們說母語的時候，我們和家鄉就有了更深的連結，也更能了解自己。推廣母語使用不只是全球運動，也是了解台灣不同文化的方式，能幫助了解彼此，團結一心」。

談及自己學習母語的經驗時，蔡總統說，客語是一個美麗的語言，感謝她的客語老師用心教導，她越深入學習，就越感受到客語的魅力，現在只要參加客庄活動，她都會盡量說客語，「越講越自然」。（編輯：張芷瑄）1110219

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀