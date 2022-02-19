響應世界母語日 蔡總統錄製閩排客族3語倡議相傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）每年的2月21日是世界母語日，客委會邀請總統蔡英文預錄閩南語的「請大家做伙來講母語」、排灣族語的「我們一起講媽媽的話ikaivi ta kai ni ina」及客語的「請大家共下來講阿姆話」，倡議代代相傳。

行政院客家委員會今天發布新聞稿指出，台灣這塊土地上有著多語言族群，響應世界母語日即將到來，邀請兼具客家、閩南及排灣族身分的蔡總統，錄製30秒的3種語言口播稿，倡議重視說母語議題。

蔡總統說：「台灣各族群母語，都是我們的重要文化，請大家一起努力推廣母語，讓母語代代相傳。」以上預錄內容，預計2月21日下午於好事聯播網、大眾聯播網、飛碟聯播網、中廣流行網及HIT FM等電台播出。

客委會表示，也跟台北101金融大樓合作，2月21日當天將給民眾一個驚喜，請大家一起說母語、推廣母語。

客委會說，蔡總統日前接受ICRT訪問，表達她對世界母語日議題發表看法，「語言和文化密不可分，台灣擁有豐富多元的語言和文化，這正是我們獨特的地方，當我們說母語的時候，我們和家鄉就有了更深的連結，也更能了解自己。推廣母語使用不只是全球運動，也是了解台灣不同文化的方式，能幫助了解彼此，團結一心」。

談及自己學習母語的經驗時，蔡總統說，客語是一個美麗的語言，感謝她的客語老師用心教導，她越深入學習，就越感受到客語的魅力，現在只要參加客庄活動，她都會盡量說客語，「越講越自然」。（編輯：張芷瑄）1110219