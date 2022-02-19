台大遴選委員21人名單出爐 估10月初選出新校長

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台灣大學校長管中閔（前）宣布不爭取續任，校方將啟動校長遴選作業，19日臨時校務會議先投票選出遴委會中18席成員，並由管中閔宣布當選名單。圖為管中閔離去時向同仁致意。中央社記者郭日曉攝 111年2月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣大學校長管中閔宣布不續任，臨時校務會議今天票選出遴選委員會中的18席，聯發科董事長蔡明介、台大醫院院長吳明賢等人當選，校方估計10月初選出新校長。

管中閔以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，校方啟動校長遴選作業，今天召開臨時校務會議，173名會議代表中有146人投票，現任校長管中閔則因避嫌沒有領票。

開票結果，台大醫院院長吳明賢（105票）從教研人員代表中高票勝出，第二高票的則是文學院長黃慕萱（99票）。聯發科董事長蔡明介也在校友或社會公正人士代表中得到高票（98票）。

今天出爐的遴選委員，許多人都有豐富的行政經驗，包括蔣丙煌（前衛生福利部長）、梁賡義（國家衛生研究院院長），也有產業界知名人士如黃翠慧（和通創投董事長）、陳思寬（永豐金控董事長）等。

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台灣大學主任秘書王根樹今天在校務會議結束後接受媒體聯訪表示，今天選出18席委員，加上教育部遴派的3席，會在1個月內召開會議，並選出遴委會的召集人，隨後進行後續程序。

依照台大推估的作業期程（確切日期由遴委會決定），遴委會將在4月初召開第一次會議，5月公開徵求校長人選，7月公告候選人名單，8、9月進行治校理念說明，9月下旬校務會議推薦投票，10月7日前由遴委會票選出校長當選人。（編輯：張芷瑄）1110219

台灣大學將展開新校長遴選，19日下午先於校內投票選出18名遴選委員，18人中包含教研人員代表、校友代表或社會公正人士11人，以及校友總會推薦代表2人、行政會議推薦代表3人、行政人員代表1人及學生代表1人。中央社記者郭日曉攝 111年2月19日

台灣大學將展開新校長遴選作業，校方19日召開臨時校務會議，投票選出校長遴選委員會21席委員中的18席，剩餘3席由教育部遴派，下午開票完畢後即宣布遴選委員當選名單。中央社記者郭日曉攝 111年2月19日