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農曆年後學生確診首見加零 總數維持1107例

2022/2/19 19:47
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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部今天晚間更新確診學生案例統計，在農曆年後首見「加零」，總數維持1107例。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年2月19日下午5時30分為止，共1107名學生染疫，其中824例是本土案例，283例是境外移入。

以教育階段區分，大專校院470例、高中168例、國中127例、國小220例、幼兒園122例。上述統計數字都與2月18日晚間公布的一致。

這是農曆春節後，學生確診首度「加零」，上一次「加零」出現在1月30日，僅有一天。1月31日到2月4日春節期間，教育部沒有更新數據，到2月5日才一併公布統計（6天間增加22例）。

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全國學生音樂比賽決賽將於3月1日舉辦，暌違2年恢復團體賽，但教育部指出，團體組成員若為確診個案，或被匡列須居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理等，則全團都不能參賽。

教育部也規定，學生所屬學校有確診案例停課、所屬縣市提升到3級疫情警戒，就不能參賽。另外，競賽中禁止使用共同樂器（如吹嘴），會場室內及戶外都不開放化妝或補妝。（編輯：李亨山）1110219

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