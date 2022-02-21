維護學生人格權 學校搜查應有師生陪同且全程錄影

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（中央社記者許秩維台北21日電）為維護學生身體自主權與人格發展權，教育部近日修改規定，學校如有相當理由或證據認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，搜查時應全程錄影且應有學生、家長或教師代表陪同。

過去曾有學校教官或老師任意搜查學生身體、私人物品、學生宿舍，引發學生反彈。教育部近日修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」部分條文，明訂搜查學生身體及私人物品的限制，以及對校園安全檢查的限制。

教育部表示，為維護學生身體自主權與人格發展權，除了法律有明文規定，或有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為避免緊急危害者外，學校不得搜查學生身體及其私人物品（如書包、手提包等），如因前述理由進行搜查時，應全程錄影。

為維護校園安全，學校可訂定相關規定，由學務處進行安全檢查，教育部指出，大專或高中進行學生宿舍檢查時，應有2名以上住宿學生代表陪同；國中小進行檢查時，應有2名以上學生家長會代表陪同。

教育部提到，高中對特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品有合理懷疑，進行安全檢查時，在2名以上學生家長會代表、學生會幹部或教師陪同下，可檢查學生私人物品或私人空間（如抽屜或置物櫃等）；進行安全檢查時，學生本人可在場，學務處應全程錄影，且錄影資料保存至少3年。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿，肯定教育部的修法方向，加入學生代表陪同、全程錄影等規定，可讓學校搜查時有更多的外部監督。搜查對學生隱私權的侵害重大，但現行將搜查規定訂在注意事項中，欠缺法律授權，就賦予學校搜查權限。

青民協也呼籲，教育部應明訂法律授權依據，也應限縮學校的搜查範圍和發動門檻，充分保障學生隱私權。（編輯：陳政偉）1110221