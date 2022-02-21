寒流來襲 新竹縣近2天非創傷救護6件都OHCA

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寒流來襲，新竹縣消防局21日表示，消防局近2天來受理非創傷救護共有6件，個案都呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。東元綜合醫院心臟加護中心主任林育伸（圖）提醒，民眾若出現不明原因左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心、呼吸困難，務必盡速就醫。（東元醫院提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）寒流來襲，新竹縣消防局今天表示，消防局近2天來受理非創傷救護共有6件，個案都呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，其中最年輕者為45歲男性。

新竹縣消防局今天提供新聞資料指出，統計昨天至今，新竹縣共有6人非創傷性救護，6件都呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，個案為2女4男，最高年齡94歲，最年輕者是45歲男性。是否因寒流溫差過大造成憾事，還需後續釐清。

東元綜合醫院心臟加護中心主任林育伸告訴中央社記者，寒冷天氣是心肌梗塞的發病高峰，特別在連續低溫、陰雨綿綿及大風天氣，急性心肌梗塞發病率更是顯著增高。

林育伸說，受到寒冷刺激，身體交感神經會變得興奮，體內兒苯酚胺分泌增多，促使血管收縮痙攣，心跳加快，造成心臟血管壓力增加，血管收縮就容易裂開或產生血栓，易引發心絞痛或急性心肌梗塞。

他提醒，民眾若出現不明原因左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心、呼吸困難，務必把握黃金時間，盡速就醫。

消防局表示，民眾若使用燃氣熱水器洗澡時，務必保持環境通風，注意安全；若有出現頭暈、噁心、疲倦的感覺，可能是一氧化碳中毒的徵兆，請立即停止盥洗，打開窗戶通風並關閉熱水器，前往通風良好室外休息。（編輯：戴光育）1110221