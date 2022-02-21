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二二八連假國道易塞 多利用省縣道或快速公路

2022/2/21 19:26（2/21 19:48 更新）
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高公局表示，二二八連續假期適逢燈會及花季，各地均會出現旅遊人潮及車潮。（中央社檔案照片）
高公局表示，二二八連續假期適逢燈會及花季，各地均會出現旅遊人潮及車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）二二八和平紀念日連續假期從26日至28日。交通部高速公路局今天表示，連假期間會有大量出遊車潮，難免壅塞，建議用路人多利用省、縣道或快速公路為替代道路。

高公局發布新聞稿，二二八連續假期適逢燈會及花季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道交通量為平日1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段的交通量已超過可服務容量，發生壅塞在所難免。

高公局說，若用路人無法避免在國道易壅塞時段上路，可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，也請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段，節省行車時間。

高公局針對國道易壅塞路段，建議民眾使用省、縣道或快速公路做為改道參考。

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一、國道長途者：若國道主線壅塞時，國5頭城至坪林北向建議改走台9線，國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，改走台9線或106乙線；國1、國3新竹至台南地區雙向及國3中港系統至彰化市區南向，建議改走台61線（西濱快速公路），國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線（中投快速公路）。

二、地區短程者：7條短程國道路段於尖峰時段儘量避免行駛，並多利用省、縣道，包括：國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向。（編輯：管中維）1110221

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
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