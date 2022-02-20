台南白玫瑰燈海折損多 市府籲拍照勿闖燈區

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台南市政府在永華市政中心旁西拉雅廣場，以超過3萬朵白色玫瑰花燈為主軸設計布展，開展以來常有民眾闖入燈區拍照踩踏，造成展品損壞，市府每日派員巡檢。（台南市府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府在永華市政中心旁西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈海，開展以來常有民眾闖入燈區拍照踩踏，造成展品損壞，市府每日派員巡檢，並呼籲民眾共同維護。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「愛在台南．浪漫燈海」活動展期至3月27日止，每天下午5時30分至晚間10時點燈，以超過3萬朵白色玫瑰花燈為主軸設計布展，從空中俯瞰是浪漫的花型，現場還有打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

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市府指出，開展以來常有民眾闖入花海燈區拍照踩踏摘採，造成展品損壞，工作人員心疼不已，每天都疲於奔命巡檢修復，台南市長黃偉哲也呼籲民眾愛惜展品，勿隨意摘採玫瑰燈，一起維護燈海，讓更多人可以共享浪漫氛圍。

市府指出，接下來二二八連假及白色情人節，預期有更多民眾前往賞燈，呼籲民眾落實入場實聯制、戴好口罩，遵循現場工作人員的引導，花海內布有燈區電源線，目前已架設圍籬阻隔民眾誤闖，呼籲大家發揮公德心，切勿跨入花海燈區內拍照。（編輯：謝雅竹）1110220