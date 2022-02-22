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平衡城鄉教育發展 教部3年投入25億補助1522校

2022/2/22 15:53（2/22 16:46 更新）
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教育部國教署近年持續挹注經費，補助偏遠地區及非山非市學校改善軟硬體設備，如台南市僅有35人的聖賢國小，在國教署支持下，活化校內舊有圖書室空間，改造為實作體驗教室。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月22日
教育部國教署近年持續挹注經費，補助偏遠地區及非山非市學校改善軟硬體設備，如台南市僅有35人的聖賢國小，在國教署支持下，活化校內舊有圖書室空間，改造為實作體驗教室。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月22日
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（中央社記者許秩維台北22日電）為平衡城鄉教育資源，教育部國教署挹注經費，補助偏遠地區及非山非市學校改善學校軟硬體設備，3年來已補助1522校，投入約新台幣25億元經費。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署訂定「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，以落實偏遠地區學校教育發展條例，確保各地區教育均衡發展。

以往偏遠地區及非山非市學校常受限於教育經費不足，無法及時改善學校軟硬體設施、設備，為提供更優質的學習環境，國教署自民國108年起編列專款，補助偏遠地區及非山非市學校購置設施、設備及教具，3年來已補助1522校，投入約25億元經費。

位於新北市的石門國小為偏遠地區學校，全校學生共64人，此校透過國教署補助經費，改造音樂教室、英語教室等科任教室，讓教室空間變大、採光充足，教師可依學生學習程度，調整桌型組合進行差異化分組和彈性教學。

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聖賢國小為台南市偏遠地區學校，全校學生僅35人，為與在地產業連結，此校發展「東山咖啡」校本課程，帶領學生烘豆、製作耳掛式咖啡等，活化社區發展；聖賢國小也在國教署支持下，活化校內舊有圖書室空間，改造為實作體驗教室，解決相關器具設備存放不易、缺少適當空間的問題。

桃園市外社國小為非山非市學校，因校內缺少大型室內空間，每逢雨季，學生便無運動空間，學校透過國教署補助經費，增設風雨球場，除了作為簡易籃球場，也可提供校內大型集會、運動會等活動舉辦，師生不用再擔心因天候因素，而影響體育課程或其他活動的舉行。（編輯：陳仁華）1110222

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