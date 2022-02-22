民團指學校違規禁外穿保暖衣物 教部發函重申規定

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（中央社記者許秩維台北22日電）近日寒流來襲，台灣青年民主協會今天表示，接獲多所國高中學生反映，學校禁止將保暖衣物穿在校服外，違反教育部規定；教育部回應，再次發函重申校服內及外均可加穿保暖衣物。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，教育部於2020年修正中小學服儀法規，明訂天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內外可加穿保暖衣物，但青民協近日接獲至少40所高中、15所國中的學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，明顯違反教育部規定。

青民協提到，儘管教育部已對服儀法規全面盤點，但現在仍發生學校把合法規定給教育部檢查，實際在學校卻禁止學生穿禦寒衣物於外等各種規避監督的方式，讓學生連寒流穿暖都成為奢侈，呼籲教育部發函確實督導各校改善。

教育部透過文字回應中央社記者，教育部國教署已於民國110年11月5日函請主管學校並轉請地方政府，因應天氣寒冷，依照「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」、「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」、「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，由於近日寒流來襲，今天已再次發函重申。

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如學生發現學校未依規定辦理，可向教育部國教署署長信箱（https://www.k12ea.gov.tw/Tw/Mail/MailExplain）反映，國教署受理後會立即確實查處，請專案小組到校了解實情，並進行輔導訪視。

教育部表示，如經查處確有違規情事，公立學校部分，依相關人員成績考核規定辦理，私立學校部分，則依私立學校法規定處置；至於地方政府主管學校，將持續責請地方政府確實透過視導機制掌握學校執行情形，督導學校落實辦理，國教署也會積極提供諮詢及協助。（ 編輯：陳清芳）1110222