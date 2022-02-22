街頭藝人北北基桃一證通 逾650點位供展演

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桃園市文化局22日表示，桃園與北北基3城市合作，自3月1日起，北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，就可申請4城市超過650個點位展演。圖為疫情爆發前民眾欣賞街頭藝人演出情景。（桃園市文化局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府文化局今天表示，桃園市與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，就可申請4城市超過650個點位供街頭藝人展演。

文化局下午發布新聞稿表示，桃園市目前約有862組街頭藝人領有證照，表演場地累積有139個點位，由於桃園街頭藝人證從去年9月起改為登記制，加入北北基桃一證通的服務後，桃園市的街頭藝人只要之前曾以紙本申請，或在後續線上新證申請、換證時勾選北北基桃資料共享，就可以在4城市中任一場地申請展演。

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文化局說，桃園市街頭藝人證在加入北北基桃一證通後，4城市共計約有超過650個點位可供申請，其中信義徒步區、西門徒步區、淡水金色水岸及桃園在地石門水庫、大溪中正公園等風景區都是人潮聚集熱門場地，相關展演點位可到各市街頭藝人官方網站查詢，只要遵循相關規定就可申請。

文化局指出，北北基桃是共同生活圈，透過3月展開的一證通，未來街頭藝人申請4城市的場地將更便利，台北市、新北市、基隆市與桃園市的文化局也會持續推動相關街頭藝人活動合作，一起建立北台灣優質街頭藝人展演環境。（編輯：方沛清）1110222