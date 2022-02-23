Coser谷振義發明抗風型風電裝置 獲蔡總統接見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

任職能源公司的谷振義（前右）發明新式綠能科技「抗風型風力發電裝置」，獲得「2021第17屆國際傑出發明家獎」。（谷振義提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）任職能源公司的谷振義發明抗風型風力發電裝置，昨天獲總統蔡英文接見；谷振義年僅31歲，也在三昧堂創意木偶團志工，負責3D列印製作道具與Coser（角色扮演者）。

谷振義曾是高職教師，指導學生3D列印、電腦繪圖、綠能科技及再生能源的利用，目前在能源公司任職。他發明新式綠能科技「抗風型風力發電裝置」，獲得「2021第17屆國際傑出發明家獎」昨天上午獲蔡總統接見。

三昧堂創意木偶團隊總監嚴仁鴻接受中央社記者訪問時表示，谷振義是三昧堂的志工，負責3D列印製作道具、頭飾，並擔任戲劇中角色扮演者（Coser），可說是文武雙全。

谷振義告訴中央社記者，昨天獲總統接見的傑出發明家得獎人，大都在50歲以上，很多是大學教授、主任，他算是最年輕的。他發明的裝置讓中、小型風力發電機，在颱風侵襲時，不會因風力過強損壞，除獲得國內外專利，已有廠商積極洽談技術轉移。

谷振義說，工作之外他喜歡Cosplay（角色扮演），擔任Coser，最具代表性的就是扮演三昧堂戲偶梵天和櫻后等角色，也以自己的3D列印專業，打造頭飾與偶衣及道具，參與三昧堂表演活動與布袋戲偶本尊一起帥氣登場。

研究再生能源發電裝置與扮演布袋戲角色，都是谷振義的夢想；谷振義說，邁入30歲後，夢想逐一實現，鼓勵每個人要勇於追夢，夢就能成真。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統22日上午接見「2021第17屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定發明者持續投入專業和熱情，讓每個領域的發展能夠不斷前進。（編輯：郭諭儒）1110223

任職能源公司的谷振義（最後排左1）發明抗風型風力發電裝置，獲得「2021第17屆國際傑出發明家獎」，22日上午獲總統蔡英文（前排右5）接見。（谷振義提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日

「2021第17屆國際傑出發明家獎」得獎人谷振義喜歡Cosplay（角色扮演），擔任Coser，最具代表性的就是扮演三昧堂戲偶梵天（圖）和櫻后等角色。（三昧堂提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日