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連日降雨「水力」全開 前2月發電量年增6成

2022/2/24 12:53
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（中央社記者曾智怡台北24日電）近期中部以北雨下不停，民眾哀怨都快「發霉」；不過，豐沛雨量反而助攻水力發電，台電表示，和去年枯水期同期相比，全台水力發電量大增逾63%，且大部分水力發電都24小時持續運轉，有效支援夜尖峰供電需求。

根據水利署網站，目前中部以北水庫蓄水率多達90%以上，石門、寶二、德基水庫蓄水率甚至逼近100%。

回顧去年此刻，台灣仍困於百年大旱，在枯水期降雨不給力的情況下，以石門水庫為例，去年同期蓄水率僅約5成；德基水庫更慘烈，蓄水率只有1成多，比起作為發電用，蓄存起來供給民生工業更為迫切。

台電主管表示，通常枯水期間，「水力機組不會全開」，但近來春雨綿綿，中北部水庫進帳豐沛，德基、霧社、日月潭、石門、翡翠水庫等皆處在高水位，因此除預留未來供水所需水量、各水力發電廠定期維修機組外，都充分利用「上天恩賜的雨水」全力發電。

根據台電資料，比較110年與今年1至2月累積發電量，110年為3億9365萬度，今年為6億4326萬度，發電量較去年同期增加63.4%。

其中大甲溪發電廠差距更為顯著，台電指出，德基水庫今天蓄水量為98.6%，接近滿水位；大甲溪發電廠利用天然流量配合發電，統計1至2月累積發電量，去年是9399萬度，今年大增至1億4816萬度，較去年同期增加187.4%，發電量翻近2倍。

值得注意的是，台電配合再生能源及電力系統調度需要，水力電廠已慢慢轉型配合夜尖峰供電。

台電主管表示，目前這波春雨期間，大部分水力發電都24小時持續運轉，待天氣轉晴後，水庫式水力發電會配合夜尖峰，在下午3至4時後發電運轉。（編輯：楊凱翔）1110224

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