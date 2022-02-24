慶祝沙烏地阿拉伯建國日 台灣水果大使首航獲好評

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（中央社台北24日電）駐沙烏地阿拉伯代表處為開拓台灣精品中東市場，配合沙國慶祝「建國日」，協調台中沙烏地友好協會會員及沙國企業，空運進口台灣蓮霧及釋迦，大受當地好評。

沙烏地阿拉伯國王薩爾曼不久前發布敕令，宣布自今年起將每年2月22日訂為王國的「建國日」（Founding Day），全國休假一日，用以紀念沙烏地王室先祖穆罕默德•本•邵德（Muhammad bin Saud）於1727年2月22日建立的第一代沙烏地王國。

沙國全國展開各項慶祝活動，電視、報章、網絡媒體大幅放送「建國日」訊息，最大一場活動是2月22日當天的遊行、閱兵、傳統歌舞表演、現代西方音樂表演、煙火等大型慶祝活動，接連幾天在全國登場。

為開拓台灣各類精品的中東市場，駐沙烏地阿拉伯代表處配合沙國慶祝建國日，特別協調台中沙烏地友好協會會員禾豐農創及沙商穆森公司空運進口一批台灣蓮霧及釋迦，選擇朝聖熱點的伊斯蘭聖城麥加，作為台灣水果進軍沙國的第一站。

台灣水果行銷活動特別選在麥加商會75週年及新展覽中心開幕活動中隆重登場，正逢沙國政府宣布建國紀念日，宣傳效果更佳，為台灣水果走入沙國打響知名度。

經過禾豐農創及穆森公司評估及溝通，幾經考量疫情等多項複雜因素，最後決議以空運台灣水果方式，精準掌握時效，並保證水果的新鮮度，克服重重困難後，來自台灣的蓮霧及釋迦終於順利在2月18日運抵吉達港，沙商迅速辦理通關手續，將水果領出存放在專業貨倉保鮮。

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麥加商會75週年慶及新展覽中心於2月23日舉行開幕儀式，駐沙代表處及各國駐沙使領舘也應邀與會，並在會場設立國家形象攤位。開幕當天沙國哈立德親王（Khalid al faisal）、商業部長葛沙比（Majed al Qasab）及商會會長凱克（Hisham alkaaki）等人特別感謝駐處遠從利雅德到麥加共襄盛舉，並品嚐台灣蓮霧及釋迦，讚不絕口。

台灣國家形象攤位也因為水果試吃活動吸引大批人潮蜂擁而至，與會貴賓在駐足品嚐鮮果當下，也詢問在旁展示的台灣醫療、產品及觀光等各種型錄。蓮霧及釋迦化身台灣水果大使，飛越國界帶領台灣精品及高科技進軍沙國市場。（編輯：周永捷）1110224