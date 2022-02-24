公路總局攔查逾百輛次外送機車 僅3件違規

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部公路總局23日會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」，其中攔查113輛次外送機車，僅3輛違規，違規樣態胎紋深度不合格2件及號牌為它物遮蔽1件。

交通部公路總局今天發出新聞稿表示，23日會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」，排定15班次，擇定外送機車出入頻繁路段或區域進行稽查，查核重點在駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝），其中攔查113輛次外送機車，大部分均符合規定，但仍查獲違規有3件，違規態樣為胎紋深度不合格2件及號牌為它物遮蔽1件，已分別由權責單位依查獲具體違規事實援引道路交通管理處罰條例規定處罰，並責令改正。

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除此之外，公路總局說，勞動部職業安全署23日也會同台北區監理所、勞動部勞工保險局、新北市勞動檢查處共赴優食台灣股份公司（UberEats）實地查核該公司在汽車貨運監理、職業安全衛生規範的執行情形，並要求業者須負起監督管理責任，加強道路安全的訓練，減少外送員的違規與事故發生，以提升交通安全。

公路總局指出，持續督促業者加強安全管理工作，並由監理所督導業者自主辦理機車實體安全駕駛訓練，適時提供訓練所需教材與資源，同時要求業者針對發生事故從業人員應參加教育訓練，以提升其交通安全駕駛觀念。（編輯：陳政偉）1110224