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桃園0本土16境外 無社區風險

2022/2/24 15:24（2/24 15:37 更新）
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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市今天無新增本土個案，市政府表示，新增的16例境外移入個案沒有社區足跡，因此無社區風險；維持開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，進行健康監測。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有新增16例境外移入個案，年齡介於20多歲至50多歲，其中14例為落地採檢陽性個案，2例為居家檢疫期間採檢陽性確診，沒有社區足跡，因此並無社區風險。

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桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，今天無相關個案公共場所足跡；桃園社區採檢站今天共採檢122人，市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

詹賀舜指出，民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110224

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