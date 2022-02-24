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屏東鳳梨外銷日本 胡忠一：全台銷量可望成長

2022/2/24 15:44
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）日系超市業者裕毛屋向屏東購買40公噸的鳳梨，今天啟航日本，農糧署長胡忠一在啟航儀式中表示，今年台灣的鳳梨外銷量可望比去年成長。

今天參加啟航儀式的有胡忠一和民進黨立委莊瑞雄，胡忠一在致詞時表示，去年中國禁止台灣鳳梨進口，但台灣去年7月後，包括內銷市場及加工就供不應求，平均價格每公斤新台幣23.5元，比前一年的22.5元還高，今年還會再拉高。

胡忠一也表示，去年8月後，台灣氣候乾旱，鳳梨的果粒較小，很符合日本人需求，昨天外銷鳳梨1600多公噸，有1500公噸是外銷到日本。

他說，去年外銷鳳梨1萬7000多公噸，今年的全台鳳梨外銷量可望比去年成長。

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莊瑞雄表示，去年中國禁止台灣鳳梨進口，他號召大家用新台幣下架鳳梨，也馬上媒合通路，將屏東鳳梨行銷到日本，今年再度邀請日系超市業者裕毛屋購買台灣鳳梨。

莊瑞雄表示，屏東是國產鳳梨產季最早的產區，每年2月開始，就是屏東的鳳梨產季，感謝日本裕源株式會社社長謝明達，在面對中國打壓的情況下，還能夠力挺故鄉的農產品，加強採購台灣鳳梨，今天裝櫃3只貨櫃，共4000箱、約40公噸金鑽鳳梨，啟航日本。（編輯：謝雅竹）1110224

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