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花蓮打造虛擬攝影棚、5G示範教室 提供多元教學

2022/2/25 16:40（2/25 16:46 更新）
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花蓮縣政府教育處智慧教育中心建置虛擬攝影棚及5G示範教室，結合虛擬實境與網路技術，讓學生體驗多元上課情境，並於縣內3所國中小設置示範點，盼讓學習更有趣。中央社記者張祈攝 111年2月25日
花蓮縣政府教育處智慧教育中心建置虛擬攝影棚及5G示範教室，結合虛擬實境與網路技術，讓學生體驗多元上課情境，並於縣內3所國中小設置示範點，盼讓學習更有趣。中央社記者張祈攝 111年2月25日
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）迎接「元宇宙」時代，花蓮縣政府教育處建置虛擬攝影棚及5G示範教室，結合虛擬實境與網路技術，讓學生體驗多元上課情境，並於縣內3所國中小設置示範點，導入遠距共學。

花蓮縣政府教育網路中心主任許壽亮接受媒體聯訪指出，「元宇宙」是擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）的延伸概念，透過VR頭盔載體、5G網路等設備，讓課堂不止侷限在教室內。

以5G示範教室為例，戴上VR頭盔就可透過互動軟體，讓師生化身虛擬世界的角色共享虛擬課室，設置不同教學情境，提供自然領域與雙語教學課程，讓紙本靜態內容以動畫、多媒體等互動遊戲方式呈現，學習更有趣。

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虛擬攝影棚則提供轉播錄製器材，加上AI動態捕捉系統，在身上安裝感應器，可化身虛擬角色做直播。花蓮縣教育處今天下午舉辦發表會，就有表演舞者在虛擬攝影棚與發表會現場舞者分隔兩地同步跳舞。

許壽亮指出，智慧教育中心設備協助開發教案及培育師資，開放各領域民眾、老師及學校單位申請體驗，也於國風國中、崙山國小及卓溪國小等3校設置區域示範學校，讓師生能就近體驗。（編輯：方沛清）1110225

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