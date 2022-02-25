中山大學烏克蘭生憂家人安危 患心臟病兄自願從軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯入侵烏克蘭開站，目前在台就讀中山大學教育所博士班的烏克蘭學生林歐莉亞（右3）25日受訪表示，現在哥哥、爸爸和親戚都處在戰火中，而且患有心臟病的哥哥還瞞著家人自告奮勇從軍，令她相當擔心。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄25日電）中山大學教育所烏克蘭籍學生林歐莉亞說，面對與俄羅斯交戰，很多烏克蘭男生都覺得要更愛國、守護自己的家，在收到徵召單前就自願從軍，其中也包括自己42歲患有心臟病的哥哥。

目前就讀國立中山大學教育所博士班的烏克蘭籍學生林歐莉亞今天接受媒體聯訪表示，現在哥哥、爸爸和親戚都處在戰火中，患有心臟病的42歲哥哥還瞞著家人自告奮勇從軍，令她相當擔心。

林歐莉亞說，哥哥因患有心臟病沒被徵召，但瞞著家人自願去打仗，直到昨天才告訴家人。現在很多烏克蘭的男生都覺得要更愛國、要守護自己的家，所以當兵是「應該的」，也還有親戚收到徵召單前就自願從軍。

林歐莉亞也在現場跟在烏克蘭親友視訊。親友表示，昨天自己的兄弟去報名自願入伍，現場要排隊，有很多男生不等國家通知，就自發報名從軍。林歐莉亞表示，最近一直有和家人透過網路保持聯繫，但有時會斷斷續續，就會擔心是不是附近有設備被炸掉或家人有危險。

就讀醫學科技研究所的碩士生羅丹尼則說，他的父親住在基輔，住處附近就有房屋被炸毀，雖然還能透過網路聯絡，但「現在烏克蘭基本上沒有地方是安全的」。

中山大學國際長郭志文表示，中山大學共有3名來自烏克蘭的國際學生，學校已分別表達關切，也告知如果未來因戰事持續導致學生生活費用有困難，可以透過國際處申請急難救助補助，維持在學校的生活。若戰火不幸延續到下學期，註冊時若有學雜費上困難，學校將啟動募款機制，讓同學可以安心就讀。（編輯：郭諭儒）1110225